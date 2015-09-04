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6 نصائح لتجنب التسمم بورق الألومنيوم.. أهمها 3 فصوص من الثوم

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6 نصائح لتجنب التسمم بورق الألومنيوم.. أهمها 3 فصوص من الثوم 6 نصائح لتجنب التسمم بورق الألومنيوم.. أهمها 3 فصوص من الثوم

نبذه عن خطر ورق الألومنيم


>انتشر فى الآونة الأخيرة تداول بعض المنتجات التى تشكل خطرا كبيرا على صحتنا، ولكننا فى حقيقة الأمر نعتبرها من أساسيات المنزل، ولذلك نستخدمها كثيرا، ومن أهمها ورق الألومنيوم "الفويل".

التسمم الغذائى وراءه ورق الألومينم


>وأكدت الكثير من الدراسات أن استخدامه يتسبب فى الإصابة بالتسمم الغذائية نتيجة تفاعل ورق الألومينوم مع الطعام، وهذا ما أكد عليه الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

نصائح لتجنب التسمم الغذائى بسبب ورق الألومينم


>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائى نتيجة استخدام ورق الألومينوم فى الطهى، ومنها:
>1- تناول ثلاثة فصوص من الثوم على مدار اليوم، على أن يقسموا واحد على الريق، وقبل تناول وجبة الغذاء والأخير قبل وجبة العشاء، فالثوم يخلص الجسم من السموم المتراكم بسبب معدن الألومنيوم.
>2- الأطعمة الغنية بعنصر الزنك كالمكسرات والبقوليات والبطاطا.
>3- عنصر الحديد المتواجد فى الكبدة والبنجر والعسل الأسود، ولذلك عليك تناول ملعقة منه فى الصباح .
>4- الألبان ومشتقاتها كالأجبان والزبادى، لأن عنصر الكالسيوم مفيد فى التخلص من السموم .
>5- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والخس والخيار .
>6- تناول 3 ألتار من الماء يوميا.

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مصر 365