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ضبط 16476هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 126 ألف جنيه خلال 10 أيام بالغربية

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ضبط 16476هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 126 ألف جنيه خلال 10 أيام بالغربية ضبط 16476هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 126 ألف جنيه خلال 10 أيام بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية خلال 10 أيام تحت قيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق من العميد وائل الصيرفى، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية، والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، وبمشاركة ضباط الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16476هاربا من أحكام قضائية منهم ضبط 9715 محكوم عليه فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف وضبط 6440 محكوما عليهم فى غرامات و225 محكوما عليهم فى مخالفات، و96 محكوم عليه في جناية، وتم تحصيل 126542 جنيها قيمة غرامات، وتم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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