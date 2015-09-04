ضبط 55 شخصا بالدخيلة حاولوا الهجرة لإيطاليا بطريقة غير شرعية

تمكنت شرطة الدخيلة ومخابرات حرس الحدود من ضبط 55 شخصًا فى طريقهم إلى إيطاليا، عن طريق الهجرة غير الشرعية أثناء استقلالهم أتوبيس رحلات بقيادة (محمد.ع.س)، بمنطقة الدخيلة متجهين إلى طريق الكورنيش.

وتبين وجود 23 سودانى الجنسية، و6 من جزر القمر، و14 سوريًا، واثنين مصريين، وبمناقشتهم أقروا باتفاقهم مع أحد الأشخاص ويدعى (أحمد.م.خ) لتسهيل سفرهم إلى دولة إيطاليا مقابل 3 آلاف دولار من كل شخص، والمتهم مقيم بدائرة مركز إدكو فى البحيرة.

وتحفظت قوات حرس الحدود على الأتوبيس، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1955/2015 إدارى الدخيلة وجار العرض على النيابة للتحقيقات.