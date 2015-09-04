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القبض على تشكيل عصابى يسرق المواطنين بالإكراه فى حى فيصل بالسويس

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القبض على تشكيل عصابى يسرق المواطنين بالإكراه فى حى فيصل بالسويس القبض على تشكيل عصابى يسرق المواطنين بالإكراه فى حى فيصل بالسويس
تمكنت مباحث السويس من ضبط تشكيل ضم 4 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامى فى أعمال السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، خاصة بالمدن الواقعة على أطراف المدينة بحى فيصل، وأحيل المتهمون للنيابة التى تولت التحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبدالبارى مدير أمن السويس بانتشار أعمال السرقة بالإكراه فى الطرقات والشوارع، خاصة بمدن السلام والرحاب والتوفيقية والمدن الأخرى الواقعة على أطراف المدينة وفى حى السويس.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، وقاده العميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث الجنائى ضم الرائد محمد عثمان رئيس مباحث قسم السويس، والرائد أحمد دراز رئيس مباحث عتاقة، وتم مناقشة الضحايا، و كشفت التحريات قيام 4 متهمين، وتم إعداد عدة كمائن وتم ضبطهم وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وأسلحة بيضاء يستخدمونها فى سرقة المواطنين بالإكراة فى السويس.

وبمناقشة المتهمين وبمواجهتهم بالجرائم اعترفوا بارتكاب أعمال السرقات وأرشدوا عن مكان المسروقات والتى تضمنت هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية متحصلات أعمال السرقة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365