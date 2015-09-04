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العثور على جثة شاب مصابة بطعنات فى الرقبة والبطن بمنزله بالعاشر من رمضان

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العثور على جثة شاب مصابة بطعنات فى الرقبة والبطن بمنزله بالعاشر من رمضان العثور على جثة شاب مصابة بطعنات فى الرقبة والبطن بمنزله بالعاشر من رمضان
تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث المديرية يفيد تلقيه بلاغا من سيدة بالعثور على جثة زوجها "م.ج" 27 عاما مصابا بطعنات بالرقبة والصدر والبطن.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بإشراف العميد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر، وتبين أن الزوج والزوجة يعملان بمصنع بالعاشر من رمضان بورديتين مختلفتين وأن الزوجة عند انتهاء عملها وعودتها للمنزل اكتشفت وجود جثة زوجها ملقاة على الأرض ومصابا بطعنات فى الرقبة والصدر والبطن.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تتولى التحقيقات.

وكثفت قوات المباحث بالعاشر جهودها للبحث عن القاتل والكشف عن ملابسات القضية، خاصة مع وجود شبهة وجود سيدة، وقامت المباحث بأخذ بصمات كثير من الفتيات بالعاشر للعثور على المتورطة فى جريمة القتل.

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مصر 365