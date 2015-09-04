ضبط شقيقتين حولتا منزليهما وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط شقيقتين تديران منزلهما للأعمال المنافية للآداب العامة.

كانت معلومات وردت من أحد المصادر السرية الموثوقة أكدتها التحريات السرية لضباط مكافحة الآداب العامة مفادها أن كلاً من "ر.م .م" وشقيقتها "ر.م" تستغلان شقتين كائنتين بمنطقة ميامى دائرة قسم شرطة المنتزة أول، حيث قامتا بإعداد الشقتين وإدارتهما لأعمال الدعارة واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضياه لقاء ذلك العمل المنافى للأداب العامة، والمخالف للقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن الضباط عمرو نعيم وعماد لطفى من ضبط كل من "ر.م" مواليد 1978 بدون عمل وشقيقتها "ر.م" مواليد 1982 بدون عمل و"هانى .م.ا" مواليد 1987 عامل ومقيم نجع سعيد محافظة قنا، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 208 لسنة 2009 جنح المنتزة اتلاف غيابى شهر وكفالة 50 جنيها، والقضية رقم 20370 لسنة 2000 جنح بابا شرق ضرب غيابى أسبوع وكفالة 50 جنيها.

وتم ضبط المتهمتين عاريتين بإحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيام المتهمتين بإدارة الشقة لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادى تتقاضاه لقاء ذلك.

كما ضبط داخل الشقة 600 جنيه وقطعة حشيش ولفافة بانجو وسلاح أبيض، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.