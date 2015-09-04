مقتل مواطن وإصابة أبنائه الثلاثة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

لقى مواطن مصرعه، وأصيب أبناؤه الثلاثة فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية نقاليفة بمركز سنورس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، بوصول جثة المواطن "فايز.ف.ر" من قرية نقاليفة بمركز سنورس، كما استقبل قسم الطوارئ ثلاثة من أبنائه مصابين؛ وهم هانى وأسامة وبولس، وكشفت تحريات المباحث، أنهم أصيبوا فى معركة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات المصاهرة.