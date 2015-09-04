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إصابة سائقين فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة شرطة بقنا

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إصابة سائقين فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة شرطة بقنا إصابة سائقين فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة شرطة بقنا
أصيب سائقان، إثر تصادم سيارة ميكروباص كانا يستقلانها بسيارة للشرطة بقنا، على طريق - أسوان أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز دشنا.

وأكد مصدر بالصحة تلقى المديرية بلاغًا يفيد بإصابة كل من كرم عنتر عرفات (33عامًا - سائق) وشقيقه إبراهيم (25 عاماً - سائق)، مقيمان مركز دشنا، بعد اصطدام السيارة التى كانوا يستقلونها من مركز دشنا إلى مدينة قنا بسيارة شرطة أمام قرية أولاد عمرو ما أدى إلى إصابتهما تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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