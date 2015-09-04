ضبط سلاح جرينوف وآخر آلى وكمية من الذخيرة بـ"دشنا" بمحافظة قنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث وإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث والعميد أيمن فتحى رئيس المباحث من ضبط سلاح جرينوف وآخر آلى وكمية من الذخيرة بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد بتمكن الرائد عمرو الخطيب والنقيبين محمود إسماعيل ومصطفى القاضى من ضبط منصور م ع ونجله بقرية أبومناع التابعة لمركز دشنا بعد العثور بحوزتهما على سلاح جرينوف وبندقية آلية وكمية من الذخيرة.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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