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لحواء.. عشان ميجلكيش حبوب قبل الدورة الشهرية متاكليش أملاح ودهون

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لحواء.. عشان ميجلكيش حبوب قبل الدورة الشهرية متاكليش أملاح ودهون لحواء.. عشان ميجلكيش حبوب قبل الدورة الشهرية متاكليش أملاح ودهون
تعد فترة ما قبل نزول الدورة الشهرية من أصعب الفترات التى تمر على السيدات، وذلك يرجع إلى حدوث ارتباك فى هرمونات الجسم، وهناك العديد من العلامات التى تمر بها السيدات المسببة للشعور بعدم الاستقرار النفسى. ونجد أن الكثيرات يشعرن بالعصبية والكآبة والقلق والتوتر قبل نزولها، وأيضًا يزداد الوزن وتظهر بعض الحبوب فى البشرة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتور نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن الفترة التى تسبق نزول الدورة الشهرية حساسة للكثيرات، وتتسبب فى الشعور بالاكتئاب والملل، وهذا يجعلهن يتناولن كميات كبيرة من الأطعمة وخاصة الحلويات، وهو ما يتسبب فى ظهور حبوب البشرة.


>وتوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن السبب الرئيسى لظهور حبوب الوجه هو الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، وتراكم الماء فى الجسم، فهذا يتسبب فى تراكم فى الجسم وظهور الحبوب.

وتنصح استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، السيدات بضرورة توخى الحذر فى فترة قبل نزول الدورة الشهرية، وتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، كالأطعمة المقلية، وأيضًا يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح حتى نبتعد عن تراكم الماء فى الجسم وحدوث انسداد فى الغدد الدهنية.

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مصر 365

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