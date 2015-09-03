ضبط 240 جوال دقيق بمستودع فى بنى سويف لا تحمل تاريخ إنتاج

تمكنت مديرية التموين ببنى سويف خلال حملة من ضبط 240 جوال دقيق بلدى ملقاه على الأرض وغير نظيفة وليس مدون عليها تاريخ إنتاج، داخل مستودع يتبع شركة مطاحن، ويقع بالقرب من قرية بنى هارون بمركز بنى سويف.

وتحفظت الحملة التى قادها المحاسب شعبان عبد العال، مدير عام التموين، والنقيب معتز حاتم معاون المباحث بمشاركة مفتشى تموين المركز والمديرية وأمناء وأفراد الشرطة، على المضبوطات داخل المستودع بعد توقيع (رمضان. أ. س) أمين مخزن المستودع على مسئوليته عنها، وتحرر المحضر رقم 20852 لسنة 2015 جنح مركز بنى سويف، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق، وسحب عينات من الدقيق لبيان مدى صلاحيته من عدمه.