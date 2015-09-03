إخلاء سبيل ربة منزل بكفالة 5 آلاف جنيه ادعت على زوجها قيامه بأعمال إرهابية

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام الأول لنيابات السويس ، إخلاء سبيل ربه منزل في قضية البلاغ الكاذب واتهام زوجها بالقيام بأعمال إرهابية بكفالة 5 آلاف جنيه.

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على ربة منزل تدعى " رحاب. م" 37 سنة، بتهمة إزعاج السلطات وتقديم بلاغ كاذب اتهمت فيه زوجها كيدا بقيامه بالمشاركة بسيارته في عملية تفجير مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، كما ادعت في بلاغها أنه سيقوم بتفجير سيارة بقرية سياحية في العين السخنة، وكان الدافع من ذلك هو الانتقام من زوجها بعد تعدد علاقاته النسائية واكتشافها أنه يخونها.

كان العميد محمد والي مدير المباحث في السويس ، تلقى بلاغا من إدارة قرية سياحية يفيد بعثور أحد النزلاء على ورقة داخل أحد الحمامات بالقرية ومدون عليها رقم سيارة ملاكى، وان مالكها استخدمها في تفجير الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وأنه ينوي تفجيرها في إحدى القرى السياحية ، فتم تشكيل فريق بحث ضم الرائد أحمد دراز رئيس مباحث قسم عتاقة، وضباط ادارة البحث بقيادة العميد محمد والي.

وبتمشيط منطقة العين السخنة، عثر على السيارة بأحد المنتجعات السياحية القريبة من بورتو، وتم فرض السيارة وتبين أنها سلبية ولاتحتوي على أي مواد متفجرة ، فتم ضبط مالك السيارة ويعمل طبيب صيدلي، وبتفتيش الشالية الذي يقيم فيه مناقشته تبين أن واقعة البلاغ برقم لوحة سيارته تكررت أكثر من مرة كان آخرها خلال تواجده في القاهرة، وكشف فحص المحاضر والبلاغ صحة روايته.

وبتفتيش المنزل اشتبه في أجندة تبين أنها تحمل أوراقا ملونة وتم قطع ورقة منها وبمطابقتها بورقة البلاغ والقلم الخاص بالزوجة كشف ذلك عن قيام الزوجة بكتابة الورقة واتهام الزوج ومناقشة الزوجة أقرت انها قامت بذلك لتنتقم من زوجها الذي يخونها.

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