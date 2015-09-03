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إصابة 3 أشخاص وتهشم جرار ودراجة بخارية فى انهيار عقار بدمنهور

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إصابة 3 أشخاص وتهشم جرار ودراجة بخارية فى انهيار عقار بدمنهور إصابة 3 أشخاص وتهشم جرار ودراجة بخارية فى انهيار عقار بدمنهور
أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص جراء انهيار جزء من عقار بناحية ميدان النافورة دائرة قسم شرطة دمنهور.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتم عمل كردون أمنى، وتبين سقوط جزء من سور بارتفاع متر بسطح عقار مكون من دور أرضى غير مأهول بالسكان الخاص بجمعية الأخوة، التابعة للكنيسة الكاثوليكية حال قيام بعض العمال بإزالة البلاط الخاص بالسطح.

أسفر ذلك عن إصابة عدد 3 عمال، وهم خميس محمد محمد منصور، عبده محمد الصعيدى، ومقيم طربمبا مركز دمنهور، عادل عبدالمعطى العزب ومقيم صفط الحرية مركز إيتاى البارود بكدمات وسحجات واشتياه ما بعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام.

حدثت تلفيات بالجرار الزراعى رقم 1720 بحيرة والدراجة البخارية رقم ب ف د 6732، الذى تصادف تواجدهما أسفل العقار.

تم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور لاتخاذ شئونها.

وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365