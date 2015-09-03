ضبط 86 دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية على مستوى المحافظة استهدفت الدراجات النارية.

وتمكنت الحملة التى أشرف عليها العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الإسماعيلية والمقدم أيمن وهبة رئيس مباحث المرور من ضبط 86 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 32 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجات نارية، و27 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و47 مخالفة عدم ارتداء خوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.