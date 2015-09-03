حبس عامل سرق سلاح ميرى خاص بضابط شرطة فى الوادى الجديد 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحافظة الوادى الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان مدير نيابة الخارجة والمستشار محمد أشرف وكيل النيابة اليوم الخميس حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة السلاح الميرى لاحد الضباط بحى المورة التابع لمركز وسرقة بعض المتعلقات الاخرى من الشقة فى المحضر رقم 4284/2015 جنح الخارجة .

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى اخطارا يفيد بسرقة شقة أحد الضباط مقيم بحى المروة بمدينة الخارجة والاستيلاء على السلاح الميرى الخاص به "طبنجة 9 مم" وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء الواقعة "محمد، ن" عامل ومقيم بحى الزهور بمدينة الخارجة بعد رصد تحركاته وورود معلومات سرية، تؤكد أنه وراء الواقعة كما أنه متهم أيضا في واقعة سرقة حقيبة من سيدتين أثناء استقلاله دراجة بخارية في المحضر رقم 4249 وتمت ضبطه واحالته الى النيابة التى امرت بحبسه على ذمة التحقيق .