أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل سرق سلاح ميرى خاص بضابط شرطة فى الوادى الجديد 4 أيام

Google+ Print
حبس عامل سرق سلاح ميرى خاص بضابط شرطة فى الوادى الجديد 4 أيام حبس عامل سرق سلاح ميرى خاص بضابط شرطة فى الوادى الجديد 4 أيام
قررت النيابة العامة بمحافظة الوادى الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان مدير نيابة الخارجة والمستشار محمد أشرف وكيل النيابة اليوم الخميس حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة السلاح الميرى لاحد الضباط بحى المورة التابع لمركز وسرقة بعض المتعلقات الاخرى من الشقة فى المحضر رقم 4284/2015 جنح الخارجة .

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى اخطارا يفيد بسرقة شقة أحد الضباط مقيم بحى المروة بمدينة الخارجة والاستيلاء على السلاح الميرى الخاص به "طبنجة 9 مم" وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء الواقعة "محمد، ن" عامل ومقيم بحى الزهور بمدينة الخارجة بعد رصد تحركاته وورود معلومات سرية، تؤكد أنه وراء الواقعة كما أنه متهم أيضا في واقعة سرقة حقيبة من سيدتين أثناء استقلاله دراجة بخارية في المحضر رقم 4249 وتمت ضبطه واحالته الى النيابة التى امرت بحبسه على ذمة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365