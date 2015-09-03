حبس خلية إرهابية مسلحة مرتكبى تفجير أتوبيس رشيد 15 يومًا

قرر قبل قليل المستشار على حسن، رئيس نيابة رشيد، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور حبس أعضاء أخطر خلية إرهابية مرتكبى واقعة المحضر رقم 11811/2015 جنح مركز رشيد، والخاصة بتفجير أتوبيس رشيد، والذى أسفر عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة بمديرية أمن البحيرة، وإصابة 33 آخرين إثر انفجار الأتوبيس، الذى كان يقلهم لمكان عملهم من محل إقامتهم بمركزى دمنهور والمحمودية لمحل عملهم بمركز رشيد 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما وجه المستشار على حسن، رئيس نيابة رشيد، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور 10 تهم لأعضاء تلك الخلية أبرزها تكوين خلية إرهابية، والقتل العمد والشروع فى القتل ومقاومة سلطات الضبط، وأجهزة الدولة وإحراز بندقية ألية تستخدم فى الأعمال الإرهابية تصل عقوبتها للإعدام شنقا وإحراز متفجرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية من ضبط أخطر خلية إرهابية تضم 5 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مرتكبى واقعة تفجير أتوبيس رشيد والخاص بشأن قيام أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بحافة ترعة الرشيدية بعد مطب صناعى أمام كوبرى عزبة الشريف- محلة الأمير دائرة المركز أثناء سير الأتوبيس رقم 2757/ب12 التابع للمديرية والخاص بنقل أفراد الشرطة خط (دمنهور - رشيد) مما نتج عنه استشهاد كل من " أمين الشرطة مجاهد إبراهيم عبد السلام العجمى، أمين الشرطة سامى على إبراهيم الغرباوى، مساعد جمعة على عبد المنعم الغروبى من قوة مركز شرطة رشيد وإصابة عدد (33) آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل.

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