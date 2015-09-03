ضبط عاطل وصياد بأسيوط وبحوزتهما 3 طرب حشيش

ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط القبض على عاطل وصياد وبحوزتهما 3 طرب حشيش بقصد الإتجار أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط كلا من المدعو اب. ع. أ عاطل مقيم بساحل سليم والمدعو ر. ج. ع صياد مقيم بالوليدية دائرة القسم و بحوزتهما عدد (3) طربة حشيش تزن حوالى 750 جراما ومبلغ مالى قدره 2900 جنيه من متحصلات البيع أثناء استقلالهما السيارة رقم 56938 نقل أسيوط بدائرة قسم ثان أسيوط بقصد الإتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .

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