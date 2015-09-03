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مصرع أستاذ جامعى وفلاح فى حادث تصادم بالفيوم

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مصرع أستاذ جامعى وفلاح فى حادث تصادم بالفيوم مصرع أستاذ جامعى وفلاح فى حادث تصادم بالفيوم
لقى الدكتور أسامة محمد شاكر 61 سنة أستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر وصلاح عبد اللطيف حامد 42 سنة فلاح مصرعهما فى حادث تصادم سيارة يقودها الأول رقم 3492 ب ر ودراجة بخارية كان يقودها الثانى رقم 140760 الفيوم عند مدخل قرية أبو صير بطريق القاهرة - أسيوط الغربى فى حدود محافظة الفيوم .

تم نقل الجثتين لمستشفى الفيوم العام و أخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا بوفاة عبد العال عبد العال عبد المولى 55 سنة مدير مدرسة اللاهون الابتدائية أثناء تواجده بمقر عمله بالمدرسة، أثبت تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نجمت عن أزمة قلبية حادة وعدم وجود شبهة جنائية.

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