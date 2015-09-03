أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 6 سيارات أعلى محور المشير بالتجمع الخامس

Google+ Print
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 6 سيارات أعلى محور المشير بالتجمع الخامس إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 6 سيارات أعلى محور المشير بالتجمع الخامس
أصيب 6 أشخاص نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل و5 سيارات ملاكى طريق محور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من قائد السيارة النقل وارتطامها بالسيارات الأخرى، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور أمام القادم من مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة والمتجه إلى مدينة نصر، وتم نقل المصابين بمعرفة الأهالى إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين مجموعة السيارات بطريق محور المشير، وعلى الفور انتقل الخدمات المروية المعينة بالطريق لمكان الحادث لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث وتيسير حركة المرور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365