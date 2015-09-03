إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 6 سيارات أعلى محور المشير بالتجمع الخامس

أصيب 6 أشخاص نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل و5 سيارات ملاكى طريق محور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من قائد السيارة النقل وارتطامها بالسيارات الأخرى، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور أمام القادم من مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة والمتجه إلى مدينة نصر، وتم نقل المصابين بمعرفة الأهالى إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين مجموعة السيارات بطريق محور المشير، وعلى الفور انتقل الخدمات المروية المعينة بالطريق لمكان الحادث لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث وتيسير حركة المرور.

>