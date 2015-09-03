محكمة بندر دمياط تحدد 17 أكتوبر لنظر دعوى محام يطالب بإعدام نفسه

حددت محكمة بندر دمياط جلسة 17 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من جلال خليل عبد الرحمن المحامى، والتى يطالب فيها بإعدام نفسه، احتجاجاً على تقاعس شركة المياه عن التحقيق فى شكاوى قطع المياه.

وكان عبد الرحمن طالب المحامى العام لنيابات دمياط المستشار إيهاب الحسيني بالتحقيق فى هذه الدعوة وإنصاف أصحاب الحقوق الضائعة داخل شركة مياه الشرب الذين يتقاعسون عن إنصاف الناس وإيصال حقوقهم لهم.

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