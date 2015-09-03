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صاحب بلاغ شاكيرا وبرديس: حكم حبسهما 6 أشهر إنذار لأصحاب "اللحم الرخيص"

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صاحب بلاغ شاكيرا وبرديس: حكم حبسهما 6 أشهر إنذار لأصحاب "اللحم الرخيص" صاحب بلاغ شاكيرا وبرديس: حكم حبسهما 6 أشهر إنذار لأصحاب "اللحم الرخيص"
أكد المحامى محمد النمر، صاحب بلاغ اتهام الراقصتين شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق، أن حكم اليوم بحبسهما 6 أشهر مع الشغل والنفاذ هو رسالة وإنذار لأصحاب اللحم الرخيص، ولكل فتاة تريد أن تصل عالم الشهرة بألا تتخذ العرى وإظهار مفاتن جسدها للوصول إلى غايتها- على حد قوله.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الحكم إنذار لكل من تلجأ إلى مشاهد الإغراء والإثارة لزيادة نسب المشاهدة بأن تتوقف عن هذا الطريق وتعدل عنه وإلا سيكون مصيرها مصير الراقصتين، مشيرا إلى أنه على الدولة إصدار قرارات بوقف كل قنوات الرقص أو قناة تعرض مشاهد خليعة.

بينما قال محمد خيرى، محامى الراقصة شاكيرا، بأنه سيتقدم بطلب الاستئناف أمام محكمة مستأنف العجوزة للطعن على الحكم، مشيرا إلى أنه لديه من الدفوع التى سيقدمها إلى المحكمة تثبت براءة موكلته.


>- جنح العجوزة تقضى بحبس شاكيرا وبرديس 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق
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