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نيابة مصر الجديدة تخلى سبيل المتهمين بتزوير لوحات فنية لفاروق حسنى

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نيابة مصر الجديدة تخلى سبيل المتهمين بتزوير لوحات فنية لفاروق حسنى نيابة مصر الجديدة تخلى سبيل المتهمين بتزوير لوحات فنية لفاروق حسنى
قرر المستشار جمال البكرى رئيس نيابة الجديدة بإخلاء سبيل إسكندر فكتور بضمان محل إقامته و نبيه رباح مهنا بكفالة 2000 جنيه على خلفية اتهامهما بتزوير لوحات فنية خاصة بوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، وذلك بعد وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغًا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، يفيد اكتشافه تداول لوحات فنية مقلدة منسوبة له للبيع، والإعلان فى مجلة فنية واجتماعية عن بيع لوحات فنية تحمل توقيعًا مزورًا عليه مما عرضه لأضرار مادية وأدبية ويعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

وبناءً على توجيهات اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.

وأسفرت التحريات عن تزايد ظاهرة تقليد اللوحات الفنية ونسبها لفنانين تشكيليين عالميين مشهورين منهم فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وذلك خلال الخمسة أعوام المنصرمة وبيعها لمحبى ذلك الفن بالبلاد والخارج بمبالغ مالية طائلة على أنها لوحات أصلية ومنسوبة للوزير وقيام البعض بالإعلان فى المجلات الفنية والاجتماعية عن بيع لوحات مقلدة منسوبة له وتحمل توقيعًا مزورًا عليه.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم كلًا من: "ألكسندر فيكتور فؤاد حجار" مواليد 21/3/1957 صاحب جاليرى بمصر الجديدة ومقيم بمحافظة الإسكندرية، و"نبيل بارح مهنى غطاس" مواليد 9/4/1966 مدير جاليرى بالزمالك ومقيم بعين شمس- القاهرة، و"شاكر يوسف عزيز حبيقة" مواليد 8/3/1967 تاجر ومقيم بمصر الجديدة، ومتواجد حاليًا باليونان.

وأوضحت التحريات أنه تولى المتهمون من خلال أنفسهم "بما لديهم من خبرة فى ذلك المجال" وأعوان لهم تقليد لوحات فنية للفنان فاروق حسنى وعرضها للبيع والإعلان عنها ببعض المجلات الاجتماعية على أنها لوحات أصلية مقلدين عليها توقيعات منسوبة له وتحصلهم على مبالغ مالية طائلة مقابل ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى وعثر بمحل الجاليرى الخاص بالثانى 10 لوحات مقلدة منسوبة للفنان فاروق حسنى وتحمل توقيعًا مزورًا منسوبًا له، و11 فرخ ورق مقوى مرسوم عليه رسومات فنية منسوبة للفنان فاروق حسنى وتحمل توقيع مزور منسوب له "معدة لوضعها داخل براويز خشبية".

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بنشاطهما المشار إليه، وأنهما يتحصلان على اللوحات المقلدة من الثالث "جار ضبطه"، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيقات التى أمرت بما سبق .

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مصر 365

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