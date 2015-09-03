نوال: حسبى الله ونعم الوكيل فيه حرمنى من فلوسنا وطرد بناته

قضت محكمة الأسرة بروض الفرج بالحكم لزوجة بنفقة شهرية تبلغ 10 آلاف جنيه بعد خلافات زوجية قامت على إثرها الزوجة بتحرير عدة محاضر فى قسم الشرطة تتهم طليقها بضربها وتهديدها للتراجع عن دعواها.

يذكر أن "نوال.ك" أقامت دعوى على زوجها "رفعت.ر" تاجر مواد بناء، بعد أن طلقها ورفض الإنفاق على ابنتيه القصر بالرغم من أن دخله الشهرى يبلغ أكثر من 50 ألف جنيه شهريا.

فيما قالت الزوجة من أمام المحكمة: حسبى الله ونعم الوكيل ضيع كل اللى جمعته وبنيته معاه على الستات ورمى بناته ومسألش فينا، ورغم محاولة بناتى التواصل معه ورجائه لإعطائهم مبلغا شهريا يعينهم على المصرفات إلا أنه قام بطردهن هو وزوجته الجديدة.