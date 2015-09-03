حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة داخل "مرور الإسماعيلية"

قررت نيابة ثالث الإسماعيلية، تحت إشراف المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لانتحاله صفة ضابط شرطة، وارتدائه زى شرطى وحيازته سلاح نارى غير مرخص داخل إدارة مرور الإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أيمن وهبة رئيس مباحث المرور، بالقبض على المدعو (ع.م.ع)، 30 سنة عاطل، أثناء ارتدائه زى شرطى برتبة ملازم أول، ويحمل سلاحًا ناريًا داخل إدارة المرور، مدعيًا أنه يعمل ضابط شرطة.

اشتبه ضباط الإدارة فى المتهم، بعد أن طالبهم بتسليم رخصة مسحوبة لأصحابه، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تحقيق الشخصية التى تفيد أنه عاطل، وبسؤاله عن سبب وجوده داخل الإدارة، أكد أنه حضر كواسطة لتسليم إحدى الرخص المسحوبة لصاحبها.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.