سقوط مسجل فى 14 قضية ببندقية آلية و10 كيلو بانجو بأسوان

تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو، من ضبط عاطل تبين أنه سابق اتهامه فى (14) قضية، وبحوزته بندقية آلية و10 كيلو جرامات من مخدر البانجو، تم اقتياد المتهم لديوان المركز تحت تصرف النيابة.

وكانت مجموعة قتالية ألقت خلال الساعات الماضية القبض على المتهم (أحمد.ا)، 39 سنة، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو - له بيانات جنائية مسجلة - وبحيازته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، والخزينة الخاصة بها و(3) طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وكمية من مخدر البانجو المخدر وزنت حوالى (10) كجم تقريبًا .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، حسبما أفادت الشرطة تحرر بذلك المحضر (3742) إدارى كوم أمبو، فيما جارى عرض المتهم والمضبوطات على نيابة المركز للتحقيق.