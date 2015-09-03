مقتل شاب قاوم مسلحين أثناء سرقته ببولاق الدكرور

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مسلحين وجها عدة طعنات لخريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بولاق الدكرور، عندما قاومهما أثناء محاولة سرقته مما أسفر عن مقتله وفرا هاربين.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بلاغا بمقتل شاب أعلى الطريق الدائرى بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع الجيزة، وتبين أن المجنى عليه "مصطفى . م . س" 23 سنة أثناء توقفه أعلى الطريق الدائرى، فاجأه مسلحان اختطفا حقيبة صغيرة من يديه إلا أنه تشبث بالحقيبة ورفض تركها فسددا له عدة طعنات وتركاه غارقا فى دمائه وفرا هاربين، فتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ويجرى فريق البحث جهوده لضبط الجناة.

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