بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة أعلى الطريق الدائرى

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من ضبط سيارة بلوحات معدنية مزروة أعلى الطريق الدائرى بنزلة فيصل، فتحرر محضر بالواقعة.

وكان رجال المرور، برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئيس قسم مرور الطرق الشمالية بالجيزة، اشتبهوا فى سيارة، وتم استيقاف سائقها لإجراء عملية الفحص عن طريق جهاز "بى دى إيه"، وبالكشف عن بياناتها تبين أنها تحمل لوحات معدنية مزورة لا تخص السيارة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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