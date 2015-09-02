جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب مواد غذائية و"معسل" إلى أوكرانيا

أحبطت سلطات جمارك دمياط برئاسة غريب محمد محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدخنة "المعسل" والمواد الغذائية إلى أوكرانيا، بالمخالفة لقانونى الجمارك والاستيراد والتصدير.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أنه بمعاينة مشمول البيان الجمركى الصادر نهائى باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والصنف المصدر قطع قصب سكر بعدد 1760 كرتونة، تبين وجود زيادة فى عدد الكراتين بمقدار 590 كرتونة.

وأضاف المصدر أنه تبين وجود الصنف المصدر بعدد 400 كرتونة فقط والباقي عبارة عن أصناف أخرى منها لب مانجو طازج، لب جوافة مجمد، تين شوكي، ومعسل بدون موافقة الشركة المنتجة بتصديره وعدم عرضه على الجهات الرقابية.

من ناحية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لجمارك صادر دمياط من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية دون الحصول على الموافقات المسبقة بالتشغيلة بالمخالفة لقانون الزراعة.

وقال المصدر إنه أثناء معاينة مشمول بيان صادر جمركي نهائي باسم إحدى شركات التصدير إلى الإمارات، والمشمول طبقا للمستندات عبارة عن مستلزمات مناحل تم العثور على 113 كرتونة بعدد 1827 عبوة مختلفة الأوزان والأحجام من الأدوية البيطرية المتنوعة من إنتاج الشركات المحلية والمستوردة وبعضها مجهولة المصدر.

وأوضح أن عاطف وجدى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار وزارة التجارة.

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