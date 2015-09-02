مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

لقى مواطن مصرعه، وأصيب 4 آخرون، فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتى أمين والطويل، بقرية قلمشاة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز إطسا، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلتي "أمين" و" الطويل"، بقرية قلمشاة التابعة للمركز، أسفرت عن مقتل أحد أفراد عائلة "أمين"، وإصابة 4 آخرين بينهم ثلاثة من نفس العائلة، فانتقلت قوات الشرطة، إلى مكان الواقعة، وسيطرت على المشاجرة.

وأشارت التحريات الأولية للمباحث، إلى أن مشاجرة بالأسلحة النارية، وقعت بين كل من (شعبان ع أ.ع-65 سنة)، بالمعاش، و(على ح م.أ-45 سنة)، فلاح، و(أسامة ك.ع-28 سنة)، عامل، و(رمضان ك أ-39 سنة)، فلاح، من عائلة "أمين" طرف أول، وكل من (محمود س ع -50 سنة)، فلاح، و(مصطفى ع ع-45 سنة)، تاجر غلال، و(علي إ ع-60 سنة)، فلاح من عائلة "الطويل" كطرف ثان، بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وأسفرت المشاجرة، عن مقتل (شعبان ع-65 سنة)، بالمعاش، من العائلة الأولى، إثر إصابته بطلق نارى بالبطن، وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة، والأول من عائلة "الطويل"، بطلقات نارية، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى إطسا المركزى للعلاج، وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين (مصطفى ع )، و(علي إ) من العائلة الثانية.

وحرر محضر بالواقعة، رقم 5075 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة إطسا، وأحيلت الواقعة إلى النيابة.