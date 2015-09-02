أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كاتب تركى: أردوغان وأتباعه لا يريدون القانون وحزبه تحول لعصابة

Google+ Print
كاتب تركى: أردوغان وأتباعه لا يريدون القانون وحزبه تحول لعصابة كاتب تركى: أردوغان وأتباعه لا يريدون القانون وحزبه تحول لعصابة
قال الكاتب الصحفى التركى البارز أحمد ألطان: إن الاستقرار يشكل أكبر كابوس بالنسبة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأتباعه من حكومة العدالة والتنمية، لأن الاستقرار يأتى بالقانون فى حين أن أردوغان ومسئولى حكومته لا يحتملون القانون. فهم مضطرون للتهرب منه.

وأكد ألطان فى حديث لقناة "بوجون" التركية: "لو أمكنهم أن يسجنوا ويُسكتوا كل من يطالب بتطبيق القانون لفعلوا ذلك. حيث إن حزب العدالة والتنمية فى الوقت الراهن لا يحتمل سماع أى صوت. إذ أن حزب العدالة والتنمية لم يعد حزبا، بل تحول إلى عصابة".

وتابع: "إن الذين سكتوا عن العملية التى استهدفت قناة بوجون ومجموعة إيبك الإعلامية اليوم، سيتعرضون غدا لنفس هذه العملية".

واختتم ألطان حديثه بقوله: "إنهم ينهبون هذا البلد فى السنوات الأربع الأخيرة. فمهمتهم الأساسية هى السرقة. ولم أر بلدا يُسرق بهذا الشكل. يجب ألا يخاف منهم أحد، فاللصوص وقتلة الأطفال هم الذين عليهم أن يخافوا. وهم يخافون على أية حال. لاحظوا خوفهم ولا تخافوا".

الأحزاب التركية ردا على مداهمة وقمع الإعلام: لا يوجد ديمقراطية فى بلادنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365