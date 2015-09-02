سفير بريطانيا لدى القاهرة: المصريون سيطروا على الإسكواش "مفيش فايدة"

علق السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن، على احتلال لاعبة الإسكواش المصرية رنيم الويلى المركز الأول فى التصنيف العالمى للسيدات فى اللعبة، قائلاً: "المصريون سيطروا على الإسكواش.. مفيش فايدة"، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وبارك السفير البريطانى للاعبة بعد تقدمها لتصدر التصنيف العالمى للسيدات فى لعبة الإسكواش، الأمر الذى يعكس تفوق الرياضيين المصريين فى لعبة الإسكواش على نظرائهم فى جميع دول العالم.

- رنيم الوليلى تتصدر تصنيف سيدات الاسكواش فى إنجاز تاريخى