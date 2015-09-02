"المرور" يضبط 249 مخالفة مرورية متنوعة أسفل الطريق الدائرى بالوراق

شنت وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة فى أول رد فعل منها على ما نشره "اليوم السابع" فى سيطرة الخارجين عن القانون على إحدى المناطق أسفل الطريق الدائرى نزلة "الوراق-طناش"، وتحويلها لموقف عشوائى لسيارات السرفيس، وتم رصد عدد كبير من المخالفات المرورية.

ونوهت إدارة المرور بأن هناك حملات مرورية يتم شنها بشكل يومى لضبط المخالفين، ولرفع الإشغالات التى تخل بالمظهر الحضارى للمدن والمناطق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 46 مخالفة مرورية مواقف عشوائية و203 مخالفات مرورية متنوعة، وتم حجز دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، مشددة على أن هناك استمرارية تلك الحملات بشكل دورى لضبط المخالفات المرورية، ولا يوجد أى تهاون فى التعامل مع المخالفين.

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