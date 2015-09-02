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النيابة تستدعى سكرتير رئيس حى المقطم لسماع أقواله حول سرقة "9 تكاتك"

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النيابة تستدعى سكرتير رئيس حى المقطم لسماع أقواله حول سرقة "9 تكاتك" النيابة تستدعى سكرتير رئيس حى المقطم لسماع أقواله حول سرقة "9 تكاتك"
أمر عمرو شريف رئيس نيابة الخليفة والمقطم، باستدعاء سكرتير مكتب رئيس الحى، لسماع أقواله بشأن واقعة سرقة 9 تكاتك من داخل ساحة الحى، وطلبت تحريات المباحث وسرعة ضبط مرتكبى الحادث.

كان تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من رئيس حى المقطم، بناء على مذكرة قدمت إليه من فرد الأمن المسئول عن تأمين الحى فى الفترة المسائية، يفيد باقتحام أكثر من 30 شخصا مجهولين لأحد أبواب الحى، والذين تمكنوا من سرقة 9 تكاتك من داخل حرم الحى.

وأضاف البلاغ أنه تم التحفظ على تلك التكاتك بمعرفة حملة من حى المقطم فى نهاية شهر أغسطس الماضى، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 13 "توك توك"، وتمكن الجناة من سرقة 9 فقط .

واستمعت النيابة إلى أقوال مسئول الأمن، الذى أكد أن هناك تقصيرًا فى عملية تأمين الحى نفسه، وأن الجناة قاموا بتهديده بأسلحة نارية.

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مصر 365