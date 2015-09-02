بالصور.. أزمة هبوط الشوارع بكفر الشيخ تتصدر اجتماعات السكرتير العام المساعد

ناقش اللواء حسين الطاهر، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، أزمة الهبوط الأرضى بمدينة كفر الشيخ وعدد من القرى المجاورة لها، بحضور اللواء السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وقرر تكليف الشركة المنفذة (اكنتو) بالانتهاء من إصلاح الهبوط بقرية الحمراوى بكفر الشيخ بقطر 15 بوصة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

أما بخصوص الفرعات الهابطة بشارع النبوى المهندس بمدينة كفر الشيخ بمنطقة المدارس تقرر تكليف الشركة المنفذة مختار إبراهيم بالانتهاء من الفرعات المذكورة خلال أسبوعين.

كما تقرر إصلاح الهبوط بقرية دقلت وتنفيذ الفرعة قطر 12 بوصة بطريقة الدفع الموجه وتكليف شركة حسن علام الانتهاء من إصلاح الفرعة المذكورة قبل عيد الأضحى المبارك.

أما بخصوص الفرعات الهابطة (عدد 2 فرعة قطر 18 بوصة + 4 فرعة قطر 24 بوصة) بشارع العاشر من رمضان بمدينة الحامول، فقد تم تكليف شركة القناة للموانئ بالانتهاء من الأعمال التى ليس عليها خلاف، والاتفاق على الجزء المتبقى، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهرين من تاريخه.

أما بخصوص هبوط عدد 2 فرعة هابطة قطر 24 بشارع أبو راس وأمام شارع زيدان بالفرعة 9 بوصة والانفجار بخط الطرد 600 مم، قرر السكرتير العام للمحافظة تكليف شركة النصر للمرافق المنفذة للمشروع بالانتهاء من الفرعات المذكورة خلال 15 يومًا.

كما قرر البدء فى توفير معدة الدفع الموجه للشركة المنفذة (العاشر من رمضان) خلال10 أيام والبدء في إصلاح الفرعات الهابطة بقرية العجوزين قطر 9 بوصة و18 بوصة.



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