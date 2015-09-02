انتحار طالب مريض نفسيا بطما سوهاج

أقدم طالب بناحية قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما على الانتحار باستخدام حبل قام بربطه بسيخ حديدى بعمود خرسانى أعلى سطح منزله بسبب معاناته من مرض نفسى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبو سحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بقيام طالب بالانتحار، وتم نقل جثته لمستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بتلقى المركز بلاغا من "س ع م" 59 عاما عامل ويقيم بناحية العتامنه دائرة المركز ببلاغ يفيد بقيام نجله "ع س ع" 13 عاما طالب ويقيم بذات الناحية بالانتحار.

وبسؤال المبلغ، قرر بأنه فوجئ بقيام نجله بشنق نفسه بحبل مدلى من سيخ حديدى بأحد الأعمدة أعلى سطح المنزل، وأضاف أن المذكور يعانى من مرض نفسى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3968 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ويصرح بالدفن عقب ذلك.