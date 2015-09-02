أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق فى بلاغ لـ"المهن التمثيلية" يتهم 3 أشخاص بالنصب على 5 ممثلين

Google+ Print
التحقيق فى بلاغ لـ"المهن التمثيلية" يتهم 3 أشخاص بالنصب على 5 ممثلين التحقيق فى بلاغ لـ"المهن التمثيلية" يتهم 3 أشخاص بالنصب على 5 ممثلين
كلف المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، المستشار أحمد البقلى، نيابة العجوزة بمباشرة التحقيق فى البلاغ المقدم من شعبان سعيد المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ضد 3 أشخاص، يتهمهم بالامتناع عن سداد أجور مجموعة من الفنانين قيمة مشاركتهم فى عمل فنى.

وأوضح البلاغ رقم 15677 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن كلا من محروس عطوان، ووائل محمد الشربينى، وأيمن عبد المعطى، بانتحال صفة مسئولى شركة إنتاج فنى، وإيهام كل من الفنانين، أحمد صيام، وأحمد رزق، وعايدة رياض، وأيمن عزب، ورشدى الشامى، بإنتاج مسلسل مقابل أجر مادى إلا أنهم وبعد الانتهاء من تصويره امتنعوا عن سداد الأجور المتفق عليها.

وطالب المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، والتحقيق معهم بعد الاستماع لأقوال الشاكين، وإصدار قرار بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365