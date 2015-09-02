التحقيق فى بلاغ لـ"المهن التمثيلية" يتهم 3 أشخاص بالنصب على 5 ممثلين

كلف المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، المستشار أحمد البقلى، نيابة العجوزة بمباشرة التحقيق فى البلاغ المقدم من شعبان سعيد المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ضد 3 أشخاص، يتهمهم بالامتناع عن سداد أجور مجموعة من الفنانين قيمة مشاركتهم فى عمل فنى.

وأوضح البلاغ رقم 15677 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن كلا من محروس عطوان، ووائل محمد الشربينى، وأيمن عبد المعطى، بانتحال صفة مسئولى شركة إنتاج فنى، وإيهام كل من الفنانين، أحمد صيام، وأحمد رزق، وعايدة رياض، وأيمن عزب، ورشدى الشامى، بإنتاج مسلسل مقابل أجر مادى إلا أنهم وبعد الانتهاء من تصويره امتنعوا عن سداد الأجور المتفق عليها.

وطالب المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، والتحقيق معهم بعد الاستماع لأقوال الشاكين، وإصدار قرار بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.