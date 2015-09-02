سقوط عاطل وصاحب قاعة أفراح مطلوبين لتنفيذ 52 حكما قضائيا بالسنطة فى الغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط عاطل وصاحب قاعة أفراح مطلوبين فى 52 حكما قضائيا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز السنطة بالتنسيق مع وحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية برئاسة العقيد وائل الصيرفى من ضبط أسامة مؤمن سيد أحمد بطة 45 سنة صاحب قاعة أفراح مقيم قرية مسهلة مركز السنطة مطلوب فى 25 حكما قضائيا، وأمير محمود الحفناوى 35 سنة عاطل مقيم قرية الجعفرية مطلوب فى 27 حكما قضائيا، وتم عرضهما على النيابة العامة التى تولت التحقيق.