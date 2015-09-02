سقوط عاطل وصاحب قاعة أفراح مطلوبين لتنفيذ 52 حكما قضائيا بالسنطة فى الغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط عاطل وصاحب قاعة أفراح مطلوبين فى 52 حكما قضائيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز السنطة بالتنسيق مع وحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية برئاسة العقيد وائل الصيرفى من ضبط أسامة مؤمن سيد أحمد بطة 45 سنة صاحب قاعة أفراح مقيم قرية مسهلة مركز السنطة مطلوب فى 25 حكما قضائيا، وأمير محمود الحفناوى 35 سنة عاطل مقيم قرية الجعفرية مطلوب فى 27 حكما قضائيا، وتم عرضهما على النيابة العامة التى تولت التحقيق.