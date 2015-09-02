ضبط سلاح نارى بحوزة عامل وقطعة أثرية بحوزة موظف بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة بمديرية أمن الوادى الجديد من ضبط سلاح نارى بحوزة عامل بأحد المحلات التجارية بالخارجة، وقطعة يشتبه فى أثريتها، وسلاح أبيض، وأقراص مخدرة، بحوزة موظف فى حملة أمنية.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 4279 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 م والمحضر رقم 4219 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتمكن قوة شرطة من مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط عامل بأحد المحلات التجارية وبحوزته سلاح خرطوش والذى اعترف بحيازته بقصد الدفاع.

كما تمكنت القوة من ضبط موظف بإحدى المصالح الحكومية وبحوزته قطعة أثرية وسلاح أبيض وأقراص مخدرة، وتم تحريز المضبوطات وتحررت بها محضران وأحيلا إلى النيابة لمباشرة التحقيق.