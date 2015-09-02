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حبس صيدلانية 4 أيام لحيازتها 6500 قرص مخدر للاتجار بسوهاج

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حبس صيدلانية 4 أيام لحيازتها 6500 قرص مخدر للاتجار بسوهاج حبس صيدلانية 4 أيام لحيازتها 6500 قرص مخدر للاتجار بسوهاج
أمر محمود أبو حشيش وكيل نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بحبس عزيزة – أ – ع 32 سنة دكتورة صيلانية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بحيازة 6500 قرص مخدر داخل الصيدلية بقصد الاتجار .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بقيام صيدلانية تقيم بناحية المخبز الآلى دائرة قسم أول بإدارة الصيدلية فى تجارة الأقراص المخدرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف الصيدلية، وتم ضبط المتهمة صاحبة صيدلية الدكتورة عزيزة وتقيم شارع المخبز الآلى وبحوزتها 6500 قرص مخدر ومبلغ مالى قدره 2400 جنيه حصيلة البيع.

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع وبعرضها على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .

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مصر 365