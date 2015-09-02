مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل شخصين مصرعهما جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية كفر العيص دائرة مركز شرطة كوم حمادة، تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 5478 ع م أ / 7312 ع ق ص ( نقل بمقطورة ) قيادة "أحمد كمال عبد الله محمد" سائق، السيارة رقم 9427 ب ع ر ( نقل ) قيادة "أيمن محمود كيلانى نصار" حاصل على دبلوم فنى.

أثناء سير السيـارة الثانية بالطريـق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الأولى والتى تصادف توقفها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية ومرافقه وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتحرر المحضر 22328/2015 جنح المركز.