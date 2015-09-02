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لو عاوز تبطل سجاير.. 8 نصائح تساعدك على تحقيق هدفك

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لو عاوز تبطل سجاير.. 8 نصائح تساعدك على تحقيق هدفك لو عاوز تبطل سجاير.. 8 نصائح تساعدك على تحقيق هدفك
انتشرت عادة التدخين بكثرة، خاصة بين الشباب صغار العمر، ولهذا السبب تزداد فرص إصابتهم بالعديد من الأمراض عندما يكبرون، ويسعون للتخلص من هذه العادة المضرة بشتى الطرق.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأمراض التى يتعرض لها الشخص المدخن، كالإصابة بأمراض السرطان والقلب والجهاز المناعى.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة بعض الأطعمة التى تساعد على تقليل رغبتك فى تناول السجائر، وتساعدك على الإقلاع ومنها:

1 - الأطعمة الغنية بفيتامين سى، ولذلك عليك أن تتناول فى الصباح ثمرة من البرتقال أو الكيوى.
>2 - تناول منتجات الألبان.
>3 - الخضراوات تجعل طعم السجائر غير محبب لك.
>4 - تناول الشوفان يقلل من شعورك بالعصبية أثناء فترة الإقلاع عن التدخين.
>5 - العرق سوس ينظف الصدر والرئة من آثار التدخين.
>6 - تناول الينسون والكروية يقلل من رغبتك فى تناول السجائر.
>7 - ممارسة الرياضة تخلصك من التوتر أثناء تلك الفترة الحرجة، فعليك ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا.
>8 - الإكثار من تناول الماء، لأنها تساهم فى التقليل من شعورك بالرغبة فى تناول السجائر.
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