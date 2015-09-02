وزير الصحة يستجيب لمطلب محافظ الفيوم بعلاج مرضى فيروس "C" على نفقة الدولة

استجاب الدكتور عادل العدوى وزير الصحة لمطلب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بشأن صرف العقار الجديد لعلاج فيروس "C" لأكثر من 12 ألف مريض من أبناء محافظة الفيوم التى لم تنته إجراءات قرارات علاجهم منذ شهر أبريل الماضى على نفقة الدولة.

وكان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قد استقبل عدداً كبيراً من مرضى فيروس "C" الكبدى بعضهم فى حالات صعبة، واستمع المحافظ لشكواهم، وعلى الفور أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور خالد خطاب المدير التنفيذى باللجنة القومية لمكافحة الأمراض الفيروسية بوزارة الصحة لنقل شكوى المرضى الخاصة بتأخر ملفاتهم بين اللجنة القومية لمكافحة الأمراض الفيروسية والعلاج على نفقة الدولة بالوزارة رغم موافقة اللجنة الثلاثية بمستشفى الفيوم العام على أحقية المرضى فى صرف العلاج، لكن عدم ورود قرارات العلاج على نفقة الدولة من الوزارة حال دون تسلم المرضى للعقار الجديد.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولى رعاية خاصة لمرضى الكبد وأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة رعايتهم واعتماد صندوق تحيا مصر لمبلغ مالى كبير لرعاية وعلاج هؤلاء المرضى على نفقة الصندوق، بالإضافة إلى مبادرات عديدة قام بها الرئيس لعلاج المرضى، مشيراً إلى أن الفيوم تحتاج إلى رعاية خاصة لأن غالبية مرضى الكبد فيها من الشباب.

كما أشار المحافظ إلى أن الفيوم بصدد وضع حجر الأساس لمستشفى الفيوم العام الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف الارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لأهالى الفيوم.