عمليات للسى آى ايه والقوات الأميركية تستهدف قادة الجهاديين فى سوريا

أفادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سى آى ايه" وقيادة القوات الخاصة الأميركية تنفذان سويا عمليات عسكرية ضد "داعش" فى سوريا منفصلة عن الحملة الجوية التى يشنها ضد التنظيم الجهادى تحالف دولى تقوده واشنطن.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين اميركيين كبار لم تسمهم ان العمليات التى تشنها السى آى ايه والقوات الخاصة هدفها تصفية قياديين فى التنظيم الجهادى، مشيرة إلى ان واحدة من هذه العمليات نجحت الاسبوع الماضى فى القضاء على جنيد حسين، الجهادى البريطانى الذى كان ينشر الدعاية الجهادية عبر شبكات التواصل الاجتماعى والذى قتل فى ضربة عسكرية قرب الرقة فى شمال سوريا.

وبحسب المسئولين انفسهم فان "حفنة" من هذه الضربات تم تنفيذها حتى أمس.