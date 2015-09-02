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الجنايات تستأنف محاكمة 4 متهمين فى "أحداث النزهة"

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الجنايات تستأنف محاكمة 4 متهمين فى "أحداث النزهة" الجنايات تستأنف محاكمة 4 متهمين فى "أحداث النزهة"
تستكمل، اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بضمها أحراز القضية ودفتر أحوال قسم شرطة النزهة، كما أنها ستستفسر عن إعلان شهود الإثبات للحضور للمحكمة من عدمه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم القتل والشروع فى قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتلويح بالعنف واستعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى تكدير السلم العام.
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