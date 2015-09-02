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نقابة الفلاح بكفر الشيخ: رجل أعمال سيسوق 260 ألف طن سكر بمصنع الدلتا للسكر

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نقابة الفلاح بكفر الشيخ: رجل أعمال سيسوق 260 ألف طن سكر بمصنع الدلتا للسكر نقابة الفلاح بكفر الشيخ: رجل أعمال سيسوق 260 ألف طن سكر بمصنع الدلتا للسكر
أكد خالد محمد زكى المنسق العام لفريق العمل التطوعى بكفر الشيخ والمستشار القانونى للنقابة العامة لنقابة الفلاح أن أحد رجال الأعمال تعهد بتسويق 260 ألف طن سكر المتراكمة بمصنع السكر بالحامول، والتى لم تسوق، ما دفع الكيميائى عبد الحميد سلامة للاستدانة من البنوك لدفع رواتب الموظفين، مشيراً إلى أنه أبلغ محافظ كفر الشيخ هاتفياً برغبة رجل الأعمال بتسويق الكمية المكدسة بالمخازن بمصنع الدلتا للسكر بالحامول.

وأضاف أن هناك لقاء مع رجل الأعمال بالكيميائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر للاتفاق على كيفية التسويق هذه الكمية لحل الأزمة التى يعانى منها مصانع الدلتا للسكر.

وكان الكيميائى عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، قد أكد خلال تصريحات صحفية أن خسائر مصنع الدلتا للسكر هذا العام بلغت 100 مليون جنيه.

وطالب "سلامة"، بفرض جمارك على السكر الخام، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية مهددة بالتوقف، وأن الفلاح بهذه الطريقة لن يستطيع زراعة القصب ولا البنجر قائلا، أخشى أن يقتصر الأمر على الاستيراد فقط.

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مصر 365