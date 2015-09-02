البنجر يحافظ على بشرتك من التجاعيد وسرطان الجلد

البنجر من أهم الخضراوات التى تتمتع بلونها المائل للأرجوانى المميز، وطعمها المثير، وله العديد من الاستعمالات المختلفة، كوضعه أثناء صنع المخلل وذلك لإعطائه اللون المميز، كما أنه يستخدم فى تلوين البيض فى عيد شم النسيم.

ويمد البنجر الجسم بالعديد من الفوائد خاصة البشرة، وهذا ما أكدته الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن للبنجر العديد من الفوائد التجميلية والصحية على البشرة.

>وتؤكد أن البنجر يحتوى على العديد من العناصر المهمة للجسم كالأحماض ومضادات الأكسدة ومادة "الليكوبين"، والكالسيور والبوتاسيوم.

وتقدم أهم الفوائد التى تحصل عليها البشرة بعد تناولها للبنجر، ومنها:

>1 - يحافظ على نضارة وحيوية البشرة.

>2 - يخلصك من السموم المتراكمة فى الجسم، ما يساعد على تنقية البشرة.

>3 - يحتوى البنجر على نسبة عالية من الماء، والتى تساهم فى ترطيب البشرة.

>4 - نظرًا لاحتواء البنجر على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو يساهم فى التخلص من ظهور حب الشباب.

>5 - يقى البشرة من الإصابة بسرطان الجلد.

>6 - يقلل فرص الإصابة بحروق الجلد.

>7 - يمكنك عمل ماسك من البنجر عن طريق سلق قطعه وهرسها جيدًا وفردها على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسلها بماء دافئ، فهذا الماسك يخلص البشرة من البقع السوداء.

>8 - تأخر علامات التقدم فى العمر كالتجاعيد.