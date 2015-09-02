حظك اليوم برج القوس اليوم الأربعاء 2-9-2015

مهنيا: مولود برج القوس من الأشخاص الطموحين وهذا الأمر يساعدك على الوصول إلى ما تتمناه وتحقق أفضل النتائج، استمر على هذا الجهد حتى تصل سريعا إلى مرادك.

عاطفيا: ربما تعانى من الوحدة وهذا الأمر يشعرك بالحزن، وأنت تحتاج إلى الدخول فى علاقة جديدة تساعدك على الشعور بالتحسن والاستقرار.

صحيا: حالتك الصحية ليست جيدة وتحتاج إلى إجراء الكثير من الفحوصات للاطمئنان عليها لاكتشاف أى مشاكل صحية أخرى

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتأثر مواليد برج القوس بالشمس بشكل أساسى ويتصفون بالتفاؤل وتتمتع شخصياتهم بالطموح والطاقة، ويتناسب مع أصحاب برج القوس العمل الجماهيرى والعام مثل العمل فى الصحافة أو فى الإذاعة والتلفزيون، وكذلك يحبون العمل فى مجال الطب والبشرى والطب البيطرى والصيدلة نظرا لحبهم للعلوم الطبية، وكذلك يتميزون بالعمل فى التمريض والرعاية الطبية، تلك الأعمال التى تتطلب المشاعر الطيبة والرقيقة حيث التعامل مع المرضى.

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