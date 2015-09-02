حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2-9-2015

مهنيا : يجب على مواليد برج الجوزاء اليوم أن يكون حذرا أثناء تعاملك مع الآخرين فالثقة الزائدة فى الأشخاص من حولك قد تسبب لك العديد من المشكلات فى حياتك الشخصية والعملية.

عاطفيا : حاول الوصول إلى الحل المناسب للمشكلات التى بينك وبين الحبيب حتى تعود الحياة العاطفية بينكما إلى الاستقرار قبل أن تتحول الأمور إلى الأسوأ.

صحيا : ربما تعانى اليوم من حالة الصداع المتكرر ، قد تكون نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر ، فحاول زيارة الطبيب قبل أن تبدأ تناول المسكنات لتتفادى الإصابة بأية أمراض أخرى .

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>يتميز مواليد برج الجوزاء بأنهم أصحاب الفكر والعقل، لذلك تتناسب معهم الأعمال التى تحتاج إلى التفكير الدائم واستخدام العقل فى كثير من الأمور، ومن أمثلة المهن التى يحبها أصحاب برج الجوزاء ويتماشون معها أعمال الضرائب والمحاسبات وأعمال التدريس والمراجعة، بالإضافة إلى أعمال البحث كالبحث العلمى والبحث الجنائى، ومن الأعمال التى تتناسب مع مواليد الجوزاء وتحتاج إلى المزيد من التركيز والفكر القوى وقوة الملاحظة والتدقيق كأعمال الملاحة الجوية والعمل بالطيران وخدمات الموانئ الجوية .