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مقتل 43 داعشيا خلال عملية تطهير مناطق غرب الرمادى

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مقتل 43 داعشيا خلال عملية تطهير مناطق غرب الرمادى مقتل 43 داعشيا خلال عملية تطهير مناطق غرب الرمادى
أعلنت خلية الإعلام الحربى العراقية اليوم الثلاثاء عن مقتل 43 من الإرهابيين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش خلال عمليات تطهير مناطق غرب مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن بيان أصدرته اليوم خلية الإعلام الحربى العراقى القول ان القوات الأمنية أحبطت محاولة تقدم للإرهابيين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش على خط المواجهة فى منطقة جبة وقتلت 16 إرهابيا وفجرت مركبة.

وأضاف البيان أن القوة تمكنت أيضا من قتل 16 من الإرهابيين الأخرين التابعين لداعش فى عملية عند ساتر مشطور والسنجك، وأوضح أن القوات الأمنية قتلت 11 شخصا تابعين للتنظيم الإرهابى وفجرت مركبتين وقتلت من فيهما قرب ساتر آلوس، كما فجرت مركبة فى تلة حيدر.

وتخوض القوات الامنية بمختلف فروعها وسرايا الحشد الشعبى معارك تحرير الأنبار وتتقدم بأتجاه الأهداف المرسومة لها فى المحافظة.
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