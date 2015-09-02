الأموال العامة تضبط عاطلا ينتحل صفة آخرين لاستخراج شهادات صحية بمقابل مالى

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من القبض على عاطل، لقيامه بانتحال صفة أشخاص آخرين لاستخراج شهادات صحية من وزارة الصحة، مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى العميد أيمن لقية مدير إدارة مباحث الأموال العامة، معلومات مفادها تردد "محمد ص م" 25 سنة، عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية، على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لاستخراج شهادات صحية من المعامل، منتحلا بذلك صفة أشخاص آخرين.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بانتحالة صفة أشخاص آخرين لاستخراج شهادات صحية، مقابل حصوله على مبالغ مالية، فتم تحرير المحضر رقم 8791 لسنة 2015 جنح عابدين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.